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بند في قانون الفيفا يخلص برشلونة من لاعبه «المنبوذ»

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بند في قانون الفيفا يخلص برشلونة من لاعبه «المنبوذ» بند في قانون الفيفا يخلص برشلونة من لاعبه «المنبوذ»

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يعاني نادي برشلونة الإسباني في الموسم الجاري تحت وطأة الديون الكبيرة التي تحاوطه فضلًا عن الأزمة المالية التي يئن النادي تحت وطأتها وجعلته يخسر نجمه التاريخي الأبرز ليونيل ميسي في الصيف الجاري.

ويبحث برشلونة منذ الموسم الماضي التخلص من عدد من لاعبيه وعلى رأسهم المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الذي يبدو أنه لا فرص له أبداً في المشاركة مع الفريق في ظل تواجد الهولندي رونالد كومان على رأس الجهاز الفني للبارسا.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن أومتيتي بات بمقدوره الرحيل مجانًا عن برشلونة في موسم الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل، وفقاً لبند في قانون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يمنح اللاعب حق الرحيل مجاناً حال عدم المشاركة في 10 في المائة على الأقل من إجمالي مباريات فريقه.

ولا يبدو أن أومتيتي سيحصل على فرصة مع المدرب رونالد كومان وبالتالي سيكون من حقه في يناير الرحيل حيث لن يشارك في نسبة 10 في المائة من المباريات.

وفي حال أن قرر أومتيتي الرحيل مجانًا وفقاً لهذا البند، لن يتم فرض عقوبات على برشلونة رغم احتمالية وجود إلزام من الفيفا للنادي بتعويض المدافع الفرنسي مادياً.

الجدير بالذكر أن صامويل أومتيتي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2023.

المصرى اليوم

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