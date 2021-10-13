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الاتحاد السكندري يفوز على الهلال بمطروح بهدفين

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الاتحاد السكندري يفوز على الهلال بمطروح بهدفين الاتحاد السكندري يفوز على الهلال بمطروح بهدفين

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على فريق الهلال بمطروح بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب النادي بمنطقة سموحة.

أحرز أهداف الاتحاد السكندري كل من الغاني ساليفو مورو والأنجولي مابولولو.

ويحرص حسام حسن، المدير الفني لزعيم الثغر على إقامة عدد من المباريات الودية مع أندية الممتاز «ب»، من أجل تجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وزيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مع اللاعبين القدامى.

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع ، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو، ومحمد مجدي مدافع نادي البنك الأهلي، والمهاجم الغاني بنجامين بواتنج ومحمد عبدالمنصف حارس مرمى وادي دجلة.

المصرى اليوم

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