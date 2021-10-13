قطع المياه عن 14 منطقة في القاهرة «تعرف على الموعد»

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن عدة مناطق نظراً لقيامها بتحويل مسار خط المياه 1200مم الخارج من محطة مسطرد.

والمناطق هي عرب الجسر وعرب الطوايلة ووسط المدينة بالمطرية ومنطقة الشيراتون والملتقى العربي والكلية الحربية والحي العاشر وصقر قريش والواحة وشارع متولي الشعراوي والسويسري ب وأرض الجولف والإمداد والتموين ومساكن رامو، وذلك من الساعة الخامسة عصر يوم الجمعة الموافق 15-10-2021 وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالي السبت الموافق 16-10-2021.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.