«مياه الشرب» تصل الشيخ زويد بعد انقطاع 17 سنة

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أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، عن وصول مياه الشرب إلى مدينة الشيخ زويد بعد انقطاع دام 17 سنة.

وبحسب بيان للشركة، فإنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة لكل المصريين اصدر السيد المهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تعليماته لكافة المسئولين بالشركة بسرعة حل مشاكل المواطنين بصفة عامة، وتنفيذاً لهذه التعليمات قام السيد مدير عام منطقة الشيخ زويد بتنفيذ عملية اصلاح وصيانة خطوط المياه بحي الهشة والشهاوين بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، وتوصيل مياه الشرب النقية لهم بعد انقطاع طال 17 سنة، بعد أن كان المواطن يعتمد على السيارات الناقلة للمياه لتوصيل المياه، ويأتي ذلك أيضاً ترشيداً لنفقات الوقود والصيانة.