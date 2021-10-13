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"الفيفا" يشيد بنتائج الأخضر السعودي في تصفيات المونديال

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وصف "البريكان"  بـ "البديل السوبر"

أشاد موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم ( FIFA) بالنتائج المميزة للمنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتحت عنوان " العلامة الكاملة للسعودية وتعثر استراليا وإيران" نشر موقع الاتحاد الدولي تقريره عن ملخص الجولتين الأخيرتين من تصفيات آسيا الذي بدأه بالقول" تحافظ على سجلها المثالي بأربعة انتصارات من أربع مباريات".

و قال "الفيفا" في تقريره :" بينما احتدم السباق الآسيوي للتأهل إلى نهائيات قطر 2022 حققت المنتخبات الأسيوية نتائج متفاوتة خلال الجولتين الماضيتين، ففي المجموعة الثانية، حافظ الأخضر السعودي على سجله المثالي ليصبح الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته في الدور الثالث محققاً فوزين على أرضه وأمام جماهيره ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن استراليا التي تجرعت مرارة الهزيمة لأول مرة بعد 11 انتصار على يد اليابان".

وتابع :"أما المجموعة الأولى فلم تشهد أي تغيير في الصدارة؛ إذ نجح المنتخب الإيراني في الحفاظ على فارق النقطتين رغم تعادله على أرضه مع كوريا الجنوبية بنتيجة 1-1، أما لبنان فقد قفزت للمركز الثالث بعد فوزها على سوريا.

البديل السوبر

كما أشاد موقع الاتحاد الدولي بمهاجم المنتخب السعودي فراس البريكان صاحب هدفي الانتصار في مباراتي اليابان والصين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الآسيوية.

ووطد البريكان البالغ من العمر 22 عاماً سمعته كبديل سوبر في هذه التصفيات بعد أن هز الشباك للأخضر السعودي في المبارتين الماضيتين بعد نزوله بديلا، فقد سجل مهاجم الفتح هدف فوز المنتخب السعودي الوحيد على اليابان يوم الخميس وفي المباراة الماضية أمام الصين سجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض بعد ثلاث دقائق من نزوله ليضاعف تقدم المنتخب السعودي مجدداً بعد أن نجح التنين الصيني من تقليص الفارق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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