قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة بسبب تحويل خط محطة مسطرد

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أنه نظراً لقيامها بتنفيذ اعمال تحويل مسار خط المياه قطر ۱۲۰۰ مم الخارج من محطة مسطرد، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة – وسط المدينة بالمطرية - منطقة الشيراتون - الملتقى العربي - الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريس - الواحة – شارع متولي الشعراوي- السويسري ب – أرض الجولف – الإمداد والتموين – مساكن رامو).

وأضافت الهيئة، أن قطع الخدمة اعتباراً من الساعة الخامسة عصر يوم الجمعة الموافق 15-۱۰-۲۰۲۱ وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالي السبت الموافق 16-۱۰-۲۰۲۱ وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.