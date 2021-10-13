محافظ الجيزة : إطلاق قافلة علاجية شاملة بالواحات البحرية غدًا

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة بكافة مؤسساتها حريصة على تقديم كامل الدعم لمواطنيها بالقري والنجوع والمناطق النائية وتوفير أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

وأشار إلى أن المحافظة ترحب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والجامعات لتنظيم قوافل علاجية للقري الاكثر إحتياجا وتوفير الخدمات الصحية وتحويل الحالات المرضية التي بحاجه للتدخل إلى المستشفيات لتلقي الرعاية المناسبة وذلك في اطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتى تحظى بمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

أكد على توفير كافة سبل الدعم للقافلة للقيام بعملها على أكمل وجه موجهًا رئيس مركز الواحات بمتابعة سير عمل القافلة وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وأوضح أن القافلة سوف يشارك بها اكثر من 50 عضوا بالفريق الطبى ما بين كوادر طبية جامعية واساتذة في التخصصات الطبية المختلفة وتمريض وفنيين وذلك لتوقيع الكشف الطبي في تخصصات العيون- الجلدية- القلب والأوعية الدموية -- الأطفال- المخ والأعصاب- المسالك- الصدر- العظام- الباطنة- الجراحة العامة- الأنف والاذن- أمراض النساء- الأسنان- الأطراف الصناعية على نفقة الدولة.

وحرص على الإلتقاء بالفرق الطبية المشاركة في القافلة موجهاً الشكر لكافة الجهات المشاركه في القافلة للسعي نحو التعاون مع الجهاز التنفيذي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ويتم تنظيم القافلة بالتعاون مع مستشفيات جامعة الأزهر والجامعة البريطانية ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة والجمعية المصرية للشعب الهوائية وتستهدف توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمات العلاجية في العديد من التخصصات وتركيب الاطراف الصناعية السفلية مجانا للأهالي من غير القادرين.

واشار الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة ان قافلة الواحات البحرية سوف تستمر في عملها على مدار يومي غدا الخميس وبعد غدا الجمعة وتنطلق في عملها في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتي الساعة الرابعة عصراً ويتم تنظيمها بمدرسة الباويطي الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة الواحات البحرية، وسوف تشمل الخدمات المقدمة بجانب توقيع الكشف الطبى تشخيص الإحتياج لنظارات طبية وتشخيص الإحتياج لعميات جراحية تمهيداً لتسليم النظارات واجراء العمليات وسيتم توزيع الأدوية بالمجان واجراء العمليات الجراحية على نفقة الدولة.