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السفير محمد حجازي: «حياة كريمة» تعكس اهتمام الرئيس بحقوق الإنسان

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السفير محمد حجازي: «حياة كريمة» تعكس اهتمام الرئيس بحقوق الإنسان السفير محمد حجازي: «حياة كريمة» تعكس اهتمام الرئيس بحقوق الإنسان

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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية تعتني جيدا بملف حقوق الإنسان لكنها لا تقبل إملاءات من الدول الخارجية موضحا أن الرئيس تحدث لأول مرة خارجيا عن مبادرة حياة كريمة وذلك يعكس الاهتمام المصري بحقوق الإنسان.

وأضاف محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن حياة كريمة ثورة اجتماعية في كل المجالات، تستهدف تنمية القرى الأكثر احتياجا مضيفا أن الجانب الأوروبي يرى أن العاصمة الإدارية بمثابة تقدم جديد في يحول الصحراء إلى حياة.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم عقد مؤتمر عالمي في محافظة الأقصر لتوضيح النقلة الحضارية التي أنجزتها مصر، موضحا أن العاصمة الإدارية تمثل شكل جديد للمدينة الحضارية.

المصرى اليوم

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