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الغرف التجارية: ارتفاع الإنتاج الداجني والحيواني غير مبرر

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الغرف التجارية: ارتفاع أسعار الإنتاج الداجني والحيواني غير مبرر الغرف التجارية: ارتفاع الإنتاج الداجني والحيواني غير مبرر

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تحدث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية ووصلت لأسعار مرتفعة جداً، مشيرًا إلى أن آلية العرض لدينا غير منضبطة وبناء عليه لا بد من وجود ألية للعرض نستطيع من خلالها أننا دائما وأبدا يكون السعر العادل للمنتج ويرضي المنتج والمستهلك.

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين على الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج «صناعة مصرية»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن وزارة الزراعة هي المسئولة عن الإنتاج الداجني والحيواني، فضلا عن وجود وزارة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية وهم المعنيين بكل الأمور من ضبط الأسعار للدواجن والإنتاج الحيواني في الدولة، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحالي للإنتاج الداجني والحيواني جنوني ولا بد من وجود سعر عادل متوافق مع المستهلك العادي.

وتابع: «ارتفاع أسعار الدواجن غير مبرر على الإطلاق»، مستشهدًا بتكلفة الكتكوت بـ5 جنيهات ووصلت التكلفة بـ13 جنيها ويخسر ويباع بـ3 جنيهات، متسائلًا: «هل هناك أزمة في الدواجن الأمهات أو هناك بعض الأمراض أو مشاكل وبائية؟.

المصرى اليوم

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