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أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة بطريقة رائعة ..

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أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة بطريقة رائعة ..فيديو أجويرو يسجل أول أهدافه مع برشلونة بطريقة رائعة ..

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بعد فترة غياب طويلة للإصابة ظهر المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أجويرو مع فريق برشلونة الإسباني لأول مرة اليوم الأربعاء.

وشارك سيرجيو أجويرو في مباراة ودية لفريق برشلونة أمام نظيره كورنيلا استعدادا لعودة مباريات الدوري الإسباني عقب فترة التوقف الدولي.

وانتهت المباراة بين برشلونة وفريق كورنيلا، الذي كان برشلونة قد واجهه أيضاً في دور الـ32 من بطولة كأس الملك في الموسم الماضي، بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجل أجويرو هدفاً جميلاً راوغ فيه حارس المرمى بعد تصديه لإحدى الكرات ووضع الكرة بسهولة في المرمى الخالي ليؤكد جاهزيته لقيادة الهجوم الكتالوني في الفترة المقبلة رفقة ممفيس ديباي.

ويستعد برشلونة لمواجهة من العيار الثقيل يوم السبت المقبل أمام نظيره فالنسيا على أرض ملعب كامب نو في كتالونيا في مباراة يبحث فيها الهولندي رونالد كومان عن الفوز من أجل إعادة البارسا للطريق الصحيح من جديد.

المصرى اليوم

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