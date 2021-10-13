خبير: 11.3% نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد المصري

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قال هاني بيتر، الخبير السياحي وعضو غرف شركات السياحة، إن السياحة صناعة في حاجة للتسويق بشكل جيد في العالم، مشيرًا إلى أن السياحة هي ركيزة مهمة للاقتصاد المصري بنسبة 11.3%، وهي بذلك تعتبر عمود أصيل وقوي للاقتصاد المصري.

وتابع «بيتر»، خلال حواره مع الإعلاميين على الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج «صناعة مصرية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن أي مشكلة في السياحة تعني وجود مشكلة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على دعم السياحة على قدم وساق ليس لدعم العاملين فقط في هذا المجال، ولكن لأن السياحة مهمة لكل مواطن مصري، وللاقتصاد المصري ككل.

ولفت إلى أن عائدات السياحة وصلت في 2017 لـ8.9 مليار دولار، وهذا الأمر كان مرضيًا بعد سنوات عجاف من ثورة يناير، وبعد ذلك ارتفع العائد لـ11.3 مليار في 2018، بواقع 11 مليون سائح.