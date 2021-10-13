حملة نظافة على مواقف الحنطور لرفع التشوهات البصرية بمدينة الأقصر

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شدّد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التطوير الجارية في مدينة الأقصر، والاهتمام برفع مستوى النظافة، بما يليق بمكانتها السياحية.

وقامت هدى المغربي، سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، بمتابعة أعمال استكمال إزالة التشوهات البصرية، والتأكيد على رفع مستوى النظافة، والتي استهدفت موقف حنطور مرحبًا ومدخل السوق السياحي وشارع معبد الكرنك.

كما تم متابعة أعمال حي وسط بخصوص إزالة عدد من التند المتهالكة بشارع معبدالكرنك امام مسجد أحمد النجم، ومتابعة أعمال نظافة ميدان سيدي أبو الحجاج، والسوق السياحي وشارع المحطة، بما يتناسب مع الشكل الحضاري الحضاري العام والهوية البصرية لمحافظة الأقصر والظهور بالمظهر اللائق أمام زائريها من جميع أنحاء العالم.

وتابع سكرتير مساعد محافظة الأقصر ورئيس المدينة السوق السياحي والاستماع لشكاوى المواطنين والسعي للوصول للحل الأمثل، وزيارة سريعة لمكتب بريد الأقصر الرئيسي بشارع المحطة، وتوجية نائب مدير عام المنطقة الالتزام باقامة مظلة وتوفير كراسي للمواطنين، حرصا على سلامتهم ووقايتهم من حرارة الشمس المرتفعة خلال هذه الأيام، وتوفير جميع سبل الراحة خاصة لكبار السن، بالإضافة إلى متابعة أعمال اللجنة المشكلة بشارع المحطة والخاصة بتوجية المحال التجارية بتغيير بعض البانرات بما يتناسب مع الشكل الحضاري العام والمنظر الجمالي اللائق لمدينة الأقصر، يأتى ذلك في إطار استعدادات استقبال الموسم السياحي الجديد.

وشارك في الجولة حجاج نبوي نائب رئيس حي وسط، وأيمن حسين، مسؤول المتابعة الميدانية بمحافظة الأقصر، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية ورجال المتابعة الميدانية ورجال حي وسط ومدير النقل البطيء.

كما تمت متابعة أعمال رفع كفاءة مستوي النظافة بمنطقة حي شمال وداخل ساحة معبدالكرنك وذلك للحفاظ على المنظر الجمالي لمدينة الأقصر.