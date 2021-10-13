بالصور .. المصري يؤدي مرانه الأول في كمبالا استعدادا لبطل أوغندا

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أدى الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي مساء اليوم الأربعاء مرانه الأول في العاصمة الأوغندية كمبالا استعداداً لمباراته المهمة أمام نظيره فريق سلطات الموارد، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وغادرت بعثة النادي المصرى مطار القاهرة، مساء أمس، في طريقها لأوغندا لملاقاة سلطات الموارد الأوغندى بالبطولة الكونفدرالية، حيث اتجهت البعثة للعاصمة القطرية الدوحة لقضاء بعض الوقت على سبيل الترانزيت، قبل التوجه إلى مطار عنتيبى بأوغندا.

المصري

المصري

ونشر حساب النادي المصري البورسعيدي على موقع «تويتر» بعض الصور من المران الأول للفريق في أوغندا، تحت قيادة المدير الفني للفريق معين الشعباني، وكتب فوقها: المصرى يؤدى مرانه الأول بالعاصمة الأوغندية كمبالا على ملعب موتيسا استعدادًا لمباراته أمام سلطات الموارد الأوغندي.

ويواجه المصري بطل أوغندا يوم السبت المقبل على ستاد سانت مارى كيتندى بكمبالا ضمن ذهاب الدور التمهيدى الثانى من الكونفيدرالية الإفريقية في النسخة رقم 19 للبطولة.