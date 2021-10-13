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الأهلي يكشف موعد عودة بدر بانون إلى

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الأهلي يكشف موعد عودة بدر بانون إلى مصر الأهلي يكشف موعد عودة بدر بانون إلى

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يصل بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، للانتظام في صفوف الفريق قبل السفر إلى النيجر غدًا الخميس.

وينتظم بدر بانون في مران الأهلي غدًا بعد انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب للمحليين أمام سيراليون، في إطار تصفيات بطولة كأس العرب 2021.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الأربعاء، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بقرار من الجهاز الفني.

وشهد مران الأهلي اليوم انتظام اللاعبين الدوليين، ياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأكرم توفيق وأيمن أشرف في التدريبات، عقب انتهاء مشاركتهم مع الوطني في مباراة ليبيا بتصفيات 2022.

واكتفى عمرو السولية وعلي معلول بتدريبات بدنية، مع استكمال فقرات التدريب في الجيم، فيما شارك بقية اللاعبين في التدريبات بصورة طبيعية.

ويخوض الأهلي تدريباته غدًا على ملعب التتش، ثم يتوجه إلى مطار القاهرة في طريقه إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في بداية مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن أن الأهلي سيخوض مرانه الرئيسي على ملعب مباراة الحرس الوطني في اليوم التالي للوصول إلى النيجر.

المصرى اليوم

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