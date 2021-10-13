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أمريكا تستبعد من قمة تضم 30 دولة تناقش القرصنة الإلكترونية

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أمريكا تستبعد روسيا من قمة تضم 30 دولة تناقش القرصنة الإلكترونية أمريكا تستبعد من قمة تضم 30 دولة تناقش القرصنة الإلكترونية
تناقش ملاحقة مجرمي برامج الفدية وإساءة استخدام العملة الافتراضية

أمريكا تستبعد روسيا من قمة تضم 30 دولة تناقش القرصنة الإلكترونية

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الأربعاء أن أمريكا لم توجِّه دعوة إلى لحضور اجتماع افتراضي لمكافحة التهديدات المتزايدة من برامج الفدية الخبيثة والجرائم الإلكترونية الأخرى، وتشارك فيه 30 دولة.

وبيّن المسؤول أن واشنطن تُجري مناقشات نشطة مع روسيا، لكن في هذا المنتدى بالذات لم تتم دعوتها للمشاركة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضح أن الاجتماع ينعقد على مدار يومين، ويشتمل على ست جلسات حول موضوعات من بينها التصدي لإساءة استخدام العملة الافتراضية في غسل مدفوعات الفدية، وملاحقة مجرمي برامج الفدية، واستخدام الدبلوماسية لمكافحة البرامج الخبيثة، ومساعدة الدول على أن تصبح أكثر مرونة في مواجهة مثل هذه الهجمات.

وذكر أنه إلى جانب الولايات المتحدة تقود أربع دول، من بينها الهند وأستراليا وألمانيا وبريطانيا، مناقشات حول مواضيع مثل أوجه الخلل، والعملة الافتراضية، والدبلوماسية.

وأضاف بأنه من الدول الأخرى المشاركة في الاجتماع: كندا وفرنسا والبرازيل والمكسيك واليابان وأوكرانيا وإيرلندا وإسرائيل وجنوب إفريقيا، إضافة للاتحاد الأوروبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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