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مسؤولون: الهند تستأنف تصدير لقاحات كورونا مع زيادة المخزونات المحلية

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مسؤولون: الهند تستأنف تصدير لقاحات كورونا مع زيادة المخزونات المحلية مسؤولون: الهند تستأنف تصدير لقاحات كورونا مع زيادة المخزونات المحلية

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قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن الهند، أكبر مُصنّع للقاحات في العالم، استأنفت تصدير كميات محدودة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 وستزيد الصادرات بشكل ملموس في الأشهر القليلة المقبلة مع زيادة المخزونات المحلية منها وتطعيم أغلب سكانها.

وذكرت السفارة الهندية في طهران أن مليون جرعة من لقاح كوفاكسين الذي تنتجه شركة بهارات بايوتيك الهندية شُحنت لإيران الأسبوع الماضي. وقال مصدر حكومي إن لقاحات تم إرسالها لنيبال مضيفا أن الجهود مُنصبة على دول الجوار.

وأشار المصدر إلى أنه تم تصدير أربعة ملايين جرعة حتى الآن. ويشكل ذلك كمية محدودة مقارنة بسياسة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي المتعلقة بدبلوماسية اللقاحات والتي أطلقتها هذا العام قبل أن تضرب البلاد موجة ثانية من التفشي أجبرتها على التوقف.

المصرى اليوم

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