عمران خان يدعو أمريكا لمواجهة انهيار أفغانستان التي ستصبح ملاذا للإرهابيين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، الولايات المتحدة لمواجهة انهيار أفغانستان التي ستصبح ملاذا للإرهابيين. جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع «ميدل إيست آى»، مضيفا إنه من الأهمية بمكان بالنسبة لباكستان أن تنهض واشنطن لمواجهة التحدي لأنه سيتعين على الأولى أن تدفع ثمناً باهظاً بعد أن ضحت بالفعل بعشرات الآلاف من الأشخاص بعد الانضمام إلى «الحرب على الإرهاب» بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف كانوا يتخيلون نوعا من الديمقراطية، بناء الدولة أو النساء المحررات، وفجأة وجدوا أن طالبان قد عادت. هناك الكثير من الغضب والصدمة والمفاجأة. ما لم تأخذ أمريكا زمام المبادرة، فإننا نشعر بالقلق من أن تكون هناك فوضى في أفغانستان وسنكون أكثر المتضررين من ذلك «.

وقال إنه بعد عقدين من الزمان لم يكن أمام الولايات المتحدة خيار آخر سوى القيام بكل ما في وسعها لدعم حكومة مستقرة في أفغانستان، لأن طالبان كانت الخيار الوحيد لمحاربة تنظيم داعش في المنطقة- ولمنع صعود العناصر المتشددة داخل صفوف طالبان نفسها.

وقال إن فرض عقوبات على طالبان سيؤدي قريبًا إلى كارثة إنسانية في أفغانستان حيث يعيش نصف السكان بالفعل تحت خط الفقر، وتعتمد 75 % من ميزانية البلد على المساعدات الخارجية.

وتابع: إذا تركوا أفغانستان على هذا الحال فإن ما يقيلقنى هو أن تعود أفغانستان بكل سهولة إلى ما قبل 1989 عندما رحل السوفييت والأمريكان ومات أكثر من 200 ألف أفغانى جراء الفوضى في إشارة إلى الحرب الأهلية التي أعقبت الانسحاب السوفيتي من أفغانستان.