رئيس الوزراء الباكستانى: من المحتمل أن تكون نقطة الاشتعال النووي في العالم باكستان والهند

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قال رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، إن الهند تتمتع بنفس نوع الإفلات من العقاب داخل المجتمع الدولي بسبب محاولاتها لتغيير التركيبة السكانية لكشمير مثل الذي تتمتع به إسرائيل بما يخص مماراساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع «ميدل إيست آى».

ووصف خان، جامو وكشمير الهندية المحتلة بأنها سجن مفتوح، وقال إن الهند تنتهك اتفاقية جنيف من خلال تغيير الدستور الهندي لإنهاء الحكم الذاتي الكشميري.

وتابع: إذا نظرت إلى بؤر التوتر، فمن المحتمل أن تكون نقطة الاشتعال النووي في العالم الآن هي باكستان والهند لأنه لا يوجد مكان آخر حيث يوجد دولتان مسلحتان نوويًا سبق لهم أن خاضوا ثلاث حروب قبل أن يكونوا مسلحين نوويا.

وكانت قد أدانت الخارجية الباكستانية عمليات القتل خارج نطاق القانون بحق الكشميريين، التي اسفرت عن مقتل 5 اشخاص على يد القوات الهندية.

ذكرت الخارجية في بيان: يواصل حزب بهاراتيا جاناتا وجناحه العسكرى الذي يتبنى سياسة القمع الوحشي والعقاب الجماعي للكشميريين في جامو وكشمير المحتلة، وفي الوقت نفسه، تستمر الحرب الدعائية الكاذبة ضد الكشميريين وباكستان بلا هوادة.