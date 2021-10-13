أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991 -
«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966 -
«زي النهارده» مقتل المخرج السينمائى نيازي مصطفى 20 أكتوبر 1986 -
أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين -
حسين السيد: مليون دولار سبب تعثر التجديد لـ«بن شرقي».. وفرجاني لن يعود للزمالك -
الداخلية تصدر بيان بشأن سارق تليفون المراسل الصحفي أثناء البث المباشر -
بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب -
الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين -
الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية -
إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«حماس» تحذر: تجريف الاحتلال لموقع «عش غراب» شرق بيت لحم لإقامة مشروع استيطاني

Print
«حماس» تحذر: تجريف الاحتلال لموقع «عش غراب» شرق بيت لحم لإقامة مشروع استيطاني «حماس» تحذر: تجريف الاحتلال لموقع «عش غراب» شرق بيت لحم لإقامة مشروع استيطاني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل صمت المجتمع الدولي والدعم الأمريكي في الاستمرار في سياساته العنصرية المتطرفة وفرض وقائع جديدة على الأرض.

واعتبر برهوم في تصريحات نقلتها وكالة «صفا» أن تجريف الاحتلال لموقع «عش غراب»في بيت ساحور شرق بيت لحم تمهيدًا لإقامة مشروع استيطاني، يأتي في سياق العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وطالب كل أبناء الشعب الفلسطيني ومكوناته وقواه للاستمرار في تصعيد المواجهة والمقاومة مع الاحتلال في جميع أرجاء الضفة الغربية المحتلة والقدس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي

فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي

زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها

زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها

«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991

«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991

«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966

«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966