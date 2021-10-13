«حماس» تحذر: تجريف الاحتلال لموقع «عش غراب» شرق بيت لحم لإقامة مشروع استيطاني

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قال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل صمت المجتمع الدولي والدعم الأمريكي في الاستمرار في سياساته العنصرية المتطرفة وفرض وقائع جديدة على الأرض.

واعتبر برهوم في تصريحات نقلتها وكالة «صفا» أن تجريف الاحتلال لموقع «عش غراب»في بيت ساحور شرق بيت لحم تمهيدًا لإقامة مشروع استيطاني، يأتي في سياق العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وطالب كل أبناء الشعب الفلسطيني ومكوناته وقواه للاستمرار في تصعيد المواجهة والمقاومة مع الاحتلال في جميع أرجاء الضفة الغربية المحتلة والقدس.