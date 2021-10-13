محلل سياسي فلسطيني: اعتقال حماس لعناصر من الجهاد لتؤكد أنها المسيطرة على قطاع غزة

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يرى بعض المراقين والمحللين السياسيين الفلسطينيين، إن اعتقال حركة حماس لعناصر من سرايا القدس التابعين لحركة الجهاد الإسلامي، الذين كانوا في طريقهم لاطلاق صواريخ ردا على إعادة اعتقال إسرائيل الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع خاصة أن أغلبهم تابعين للجهاد، يؤثر على العلاقة بين الحركتين «حماس والجهاد».

قال المحلل السياسي الفلسطيني عطية جوابرة، إن اعتقال حركة «حماس» لعناصر من حركة الجهاد، يأتي لأسباب تتعلق بإطلاق الجهاد صواريخ تجاه إسرائيل، وتريد حماس أن تؤكد للعالم أنها لاتزال اللاعب الرئيسي في قطاع غزة والمسيطرة على مفاصل الأمور داخل القطاع.

وأضاف جوابرة في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أن اعتقال عناصر من الجهاد على يد حماس، يبرهن حالة التوتر بين حركة حماس وإيران، بسبب رغبة الحركة في العودة للدور العربي، رغم حالة التفاهم والعلاقة الوطيدة بين الجهاد وإيران.

وأضاف جوابرة: في السياسية لا يوجد شيء بلا ثمن، فالجهاد وإن كانت أكثر حركة فلسطينية تسير على مبادئها التي انطلقت من أجلها، فإن صبرها لن يطول إزاء ما تفعله حماس تجاه عناصرها، ولأسباب أن الجهاد لا ترغب في الهدنة مع إسرائيل، مضيفا سياسية «حماس» توصف بـ «البراجماتية».

وفى وقت سابق قالت حركة «حماس»، إن أهالي الجنود الإسرائيليين لن يروا أبنائهم إلا باستجابة الحكومة الإسرائيلية لشروط المقاومة الفلسطينية، وفقا لما قاله المتحدث باسم الحركة حازم قاسم ،إن مراوغة الحكومة الإسرائيلية في ملف تبادل الاسرى «لن تجدي نفعا»، مشيرا إلى أنها تتلاعب بمشاعر أهالي جنودها الذين «لن يروا أبنائهم» إلا بالاستجابة لشروط المقاومة الفلسطينية.

وتشترط حماس الإفراج عن محرري صفقة شاليط وعددهم ما يزيد عن 60 أسيرا ووقف الاعتداءات بحق الأسرى الذين ما زالوا في السجون وتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لديها في مقابر سرية للحديث عن أي صفقة جديدة.

وكان قد اتهم عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عمران الخطيب، الأجهزة الأمنية لحركة حماس بشن حملة اعتقالات واسعة النطاق، واعتقال 13 عنصرا من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة «معا» في وقت سابق.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن المتحدثة باسم نادى الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة، إن عشرات الأسرى في مختلف السجون الإسرائيلية بدأو في اتخاذ خطوات «تصعيدية» رفضا للإجراءات العقابية التي تواصل إدارة السجون تنفيذها بحقهم، من أجل إعادة أسرى الجهاد الإسلامي إلى غرفهم بعد توزيعهم قبل أسبوعين على غرف التنظيمات الأخرى عقب انتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن «جلبوع» قبل أن يعاد اعتقالهم مرة أخرى.

وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 4 آلاف فلسطيني في 23 سجنا، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاما و41 أسيرة و225 طفلا و520 معتقلا إداريا، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.