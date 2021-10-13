القصيم : السجن 15 عاما بحق ممارس صحي تحرش بمواطنة
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أنه تمّ اليوم تشغيل طريق جسر الدفاع الجوي وطريق جسر المكرونة المؤدي للصالة رقم 1 بالمطار.من...
جدة :الوطن
07 ربيع الأول 1443 هـ
أعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر محرم من العام الجاري، بمبلغ 2.721.246 ريالاً، تمثل...
أبها :الوطن
07 ربيع الأول 1443 هـ
الشورى ينتقد ارتفاع أسعار تذاكر رحلات الطيران الداخلية
انتقد أعضاء مجلس الشورى أسعار التذاكر لرحلات الطيران الداخلية ونقص الرحلات في بعض المطارات. وقال عضو المجلس المهندس إبراهيم آل...
الرياض : عبدالله فلاح
07 ربيع الأول 1443 هـ
مكة : القبض على شخص ارتكب حوادث جنائية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن...
مكة المكرمة :الوطن
07 ربيع الأول 1443 هـ
نشب حريق أمس في مدرسة ابتدائية بمركز مربة التابع لمنطقة عسير «65 كيلو جنوب غرب مدينة أبها»، قبل بداية الدوام المدرسي لمنسوبي الهيئة...
أبها: غلا أبو شرارة
07 ربيع الأول 1443 هـ