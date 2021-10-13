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القصيم : السجن 15 عاما بحق ممارس صحي بمواطنة

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تشغيل طريقين يؤديان لمطار الملك عبدالعزيز بجدة

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أنه تمّ اليوم تشغيل طريق جسر الدفاع الجوي وطريق جسر المكرونة المؤدي للصالة رقم 1 بالمطار.من...

3ae9a7a846.jpgجدة :الوطن
2d379d60eb.jpg07 ربيع الأول 1443 هـ

2.7 مليون مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم عسير

أعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر محرم من العام الجاري، بمبلغ 2.721.246 ريالاً، تمثل...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

الشورى ينتقد ارتفاع تذاكر رحلات الطيران الداخلية

انتقد أعضاء مجلس الشورى أسعار التذاكر لرحلات الطيران الداخلية ونقص الرحلات في بعض المطارات. وقال عضو المجلس المهندس إبراهيم آل...

icon-byline.pngالرياض : عبدالله فلاح
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

مكة : القبض على شخص ارتكب جنائية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ
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السيطرة على حريق بابتدائية مربة في عسير

نشب حريق أمس في مدرسة ابتدائية بمركز مربة التابع لمنطقة عسير «65 كيلو جنوب غرب مدينة أبها»، قبل بداية الدوام المدرسي لمنسوبي الهيئة...

icon-byline.pngأبها: غلا أبو شرارة
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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