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مجاهد يستقبل كيروش بعد سلسلة اجتماعات للجهاز الفني اليوم

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مجاهد يستقبل كيروش بعد سلسلة اجتماعات للجهاز الفني اليوم مجاهد يستقبل كيروش بعد سلسلة اجتماعات للجهاز الفني اليوم

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عقد اليوم أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري اجتماعا مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني استعرضا خلاله احتياجات خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار انطلاقته التي أكدت تفوقه وتصدره للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات .

وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل امكانات الاتحاد موجهة نحو تلبية طلبات المنتخب والوقوف معه لتحقيق الهدف الذي من أجله تم التعاقد مع جهازه الفني.

وكان كارلوس كيروش قد استأنف عمله فور عودة المنتخب الوطني من مدينة بنغازي الليبية في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء فور فوز الفريق 3-0 على نظيره الليبي، حيث عقد كيروش صباح اليوم بمقر الاتحاد سلسلة اجتماعات مع جهازه الفني وإدارة الفريق والأجهزة المعاونة استعرض خلالها ما تم انجازه خلال الفترة الماضية ومراجعة اسلوب العمل لضمان استمراره بدرجة الاتقان المرجوة.

كما تطرقت اجتماعات كيروش مع جهازه اليوم تكليفات محددة لكل عضو خلال الفترة المقبلة والتي تشهد عودة النشاط المحلي بمباريات الدوري وذلك حتى موعد التجمع المقبل للمنتخب استعدادا لمباراتي انجولا والجابون في ختام منافسات المجموعة السادسة.

المصرى اليوم

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