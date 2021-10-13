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تبادلات رفيعة المستوى صينية ألمانية

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البنك الدولي يدعم إصلاحات لبنان

أعلن المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، ساروج كومار، الأربعاء، تأمين المساعدة والدعم لأي إصلاحات...

4c19e51ce9.jpgبيروت: د ب أ
d497a6089f.jpg07 ربيع الأول 1443 هـ

الخارجية الفلسطينية: المستوطنون قوة إجرامية

حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من «تزايد قوة وغطرسة المستوطنين وميليشياتهم المسلحة في الضفة الغربية، وحقيقة تحولهم...

icon-byline.pngرام الله: الوكالات
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

حقوق الصيد تشعل الخلاف بين فرنسا وبريطانيا

قالت فرنسا إنها قد تتخذ إجراء ضد المملكة المتحدة في نهاية الأسبوع المقبل في حال استمر رفض في لندن الالتزام بتعهداتها بشأن...

icon-byline.pngباريس: الوكالات
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

وزير العدل يجري مباحثات مع المدعي العام الروسي

التقى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اليوم الأربعاء المدعي العام في الاتحادية إيغور كراسنوف في العاصمة الروسية موسكو. وأكد...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

استفزاز روسي لواشنطن: تايوان جزء من الصين

أعلنت روسيا بشكل لا لبس فيه موقفها بأن جزيرة تايوان ذاتية الحكم هي جزء من جمهورية الصين الشعبية التي يقع مقرها في البر الرئيسي، حيث...

icon-byline.pngأبها : محمد الفهيد
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

دفن جماعي لهالكي العبدية

كشفت عدة مصادر في العبدية نقل الحوثيين للقتلى والجرحى في صفوفهم عبر عربات مكشوفة وتغطيتهم بأشرعة، خشية انتشار الرعب بين باقي...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png06 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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