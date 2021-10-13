تبادلات رفيعة المستوى صينية ألمانية
أعلن المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، ساروج كومار، الأربعاء، تأمين المساعدة والدعم لأي إصلاحات...
حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من «تزايد قوة وغطرسة المستوطنين وميليشياتهم المسلحة في الضفة الغربية، وحقيقة تحولهم...
قالت فرنسا إنها قد تتخذ إجراء ضد المملكة المتحدة في نهاية الأسبوع المقبل في حال استمر رفض الحكومة في لندن الالتزام بتعهداتها بشأن...
التقى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اليوم الأربعاء المدعي العام في روسيا الاتحادية إيغور كراسنوف في العاصمة الروسية موسكو. وأكد...
أعلنت روسيا بشكل لا لبس فيه موقفها بأن جزيرة تايوان ذاتية الحكم هي جزء من جمهورية الصين الشعبية التي يقع مقرها في البر الرئيسي، حيث...
كشفت عدة مصادر في العبدية نقل الحوثيين للقتلى والجرحى في صفوفهم عبر عربات مكشوفة وتغطيتهم بأشرعة، خشية انتشار الرعب بين باقي...