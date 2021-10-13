أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991 -
«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966 -
«زي النهارده» مقتل المخرج السينمائى نيازي مصطفى 20 أكتوبر 1986 -
أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين -
حسين السيد: مليون دولار سبب تعثر التجديد لـ«بن شرقي».. وفرجاني لن يعود للزمالك -
الداخلية تصدر بيان بشأن سارق تليفون المراسل الصحفي أثناء البث المباشر -
بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب -
الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين -
الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية -
إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

الخارجية الفلسطينية: المستوطنون قوة إجرامية

Print
الخارجية الفلسطينية: المستوطنون قوة إجرامية الخارجية الفلسطينية: المستوطنون قوة إجرامية
حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من «تزايد قوة وغطرسة المستوطنين وميليشياتهم المسلحة في الضفة الغربية، وحقيقة تحولهم إلى قوة إجرامية لتنفيذ المشروع الإسرائيلي الاستعماري التوسعي، ما يذكرنا بالدور الذي قامت به العصابات الصهيونية، في بدايات القرن الماضي ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته».

منظمات إرهابية

قالت الخارجية، في بيان صحفي الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» إن «حرب الاحتلال والمستوطنين وميليشياتهم ومنظماتهم الإرهابية، ضد أشجار الزيتون هو شكل من أشكال حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج» والتي تشمل جميع مناحي الحياة الفلسطينية، ومقومات صمود المواطنين وبقائهم في تلك المناطق». وأشارت إلى أن «عديد التقارير المحلية والدولية، أكدت أن اعتداءات ميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين تشهد تصاعداً ملحوظاً في الآونة الاخيرة، ويكاد لا يمر يوم دون أن ترتكب عصاباتهم المزيد من الانتهاكات والجرائم والغارات ضد أبناء شعبنا».

هدم المنازل

لفتت الخارجية إلى «الدور الذي تقوم به قوات الاحتلال بشكل مباشر في هدم منازل المواطنين او توزيع إخطارات بالهدم بحجج واهية، كما حدث في كل من شرق القدس وسلفيت والأغوار وغيرها». وأدانت الخارجية «انتهاكات المستوطنين المتواصلة، التي تهدف لضم الضفة المحتلة، وقضم أراضيها بالتدريج، وترهيب المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول الى أراضيهم بأي شكل كان». وحملت الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الانتهاكات والجرائم وعن توفيرها الحماية والغطاء والإسناد والتمويل لعناصر الإرهاب اليهودي التي تنشط في الضفة. وطالبت الخارجية «المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية، مع اعتداءات المستوطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لوقفها فوراً، وكبح جماح إرهاب المستوطنين وعنصريتهم الظلامية، ضد الشعب الفلسطيني».


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
جبهة تيغراي تشن هجومًا واسعًا على إقليمين متحالفين مع الحكومة الإثيوبية

جبهة تيغراي تشن هجومًا واسعًا على إقليمين متحالفين مع الحكومة الإثيوبية

ميقاتي يكشف إجراءات الحكومة لنيل مساعدة صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد

ميقاتي يكشف إجراءات الحكومة لنيل مساعدة صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد

جبهة تيغراي تشن هجومًا واسعًا على إقليمين متحالفين مع الحكومة الإثيوبية

جبهة تيغراي تشن هجومًا واسعًا على إقليمين متحالفين مع الحكومة الإثيوبية

برلمانية «حماة الوطن» تناقش سياسة الحكومة بشأن ضريبة البورصة

برلمانية «حماة الوطن» تناقش سياسة الحكومة بشأن ضريبة البورصة