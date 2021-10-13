حقوق الصيد تشعل الخلاف بين فرنسا وبريطانيا

قالت فرنسا إنها قد تتخذ إجراء ضد المملكة المتحدة في نهاية الأسبوع المقبل في حال استمر رفض الحكومة في لندن الالتزام بتعهداتها بشأن الصيد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل أتال القول الأربعاء «ندرس أي نوع من الإجراءات يمكن تطبيقه إذا رصدنا استعدادا واضحا وصريحا لانتهاك الاتفاق». وأضاف «هذه الإجراءات قد يتم الإعلان عنها وتفعيلها في نهاية الأسبوع المقبل». ويشار إلى أن حقوق الصيد تمثل نقطة خلاف في العلاقات بين باريس ولندن، حيث تقول فرنسا إن بريطانيا تتباطأ في منح رخص الصيد للصيادين الفرنسيين، الذين عادة ما يصطادون في المياه البريطانية. وقد تتضمن الإجراءات الفرنسية منع الصيادين البريطانيين من إنزال شحناتهم في الموانئ الفرنسية أو زيادة أسعار تصدير الطاقة الفرنسية لبريطانيا. ويشار إلى أنه تم بالفعل تعليق تطبيق اتفاق بشأن العلاقات المالية.