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"مطورون" بجازان تطلق مشروعاً لتنمية وتوجيه طاقات الشباب

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بالشراكة مع العديد من اللجان المحلية ويحتضن ١٠٠ شاب

أطلقت جمعية "مطورون" بجازان، بالشراكة مع العديد من اللجان المحلية والجمعيات الخيرية مشروع شباب بطل، الذي يحتضن ١٠٠ شاب، ويلبي احتياجاتهم ويوجه طاقاتهم لما ينفعهم وينفع دينهم ووطنهم.

وبين المدير التنفيذي للجمعية، العباس عبدالفتاح، أن المشروع يأتي وفق إستراتيجية إشراك الشـباب في التخطيط للأنشطة والفعاليات، وذلك من خلال تنمية مهاراتهم الأساسية في الحياة التي تمكنهم من التفاعل الإيجـــابي مع الواقع والمعطيات الجديدة.

وأكد أن المشروع يأتي بشراكة ودعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية، وقد شهدت فعالية التدشين تفاعلاً وحضوراً مكثفاً من أعضاء شباب بطل ومن الجهات الشريكة.

وتابع أن من أهداف المشروع المساهمة في تعزيز رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالتركيز على فئة الشباب نحو مجتمع حيوي، واستكشاف القدرات والمواهب الشبابية، وإكساب الشباب والفتيات عدداً من الكفايات والمهارات الإدارية والاجتماعية، وكذلك التفاعل مع كافة برامج وفعاليات المشروع، والاستفادة القصوى من كافة جوانبه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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