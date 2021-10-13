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محافظ بورسعيد : استمرار أعمال رصف شارع 23 ديسمبر بنطاق حي المناخ

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محافظ بورسعيد : استمرار أعمال رصف شارع 23 ديسمبر بنطاق حي المناخ محافظ بورسعيد : استمرار أعمال رصف شارع 23 ديسمبر بنطاق حي المناخ

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، عن تواصل أعمال رصف شارع 23 ديسمبر بنطاق حي المناخ، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والمحاور الرئيسية والفرعية بجميع أحياء المحافظة، والتى تتم تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أنه جارٍ الانتهاء من رصف الشارع في نطاق حى المناخ، ويتم استكمال تطوير شارع 23 ديسمبر بنطاق أحياء الزهور والضواحي، بما يساهم في خلق محور مروري هام يؤدي لتيسير الحركة للسيارات والمواطنين، ومنع جميع أشكال التكدس، لافتًا إلى أن أعمال التطوير الجارية بشارع 23 ديسمبر تشمل بداية شارع 23 يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي، في نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحي وبطول 3800م، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي المناخ وحي الزهور وحي الضواحي.

ولفت أن الأعمال تشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

المصرى اليوم

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