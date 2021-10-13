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«اقتحم شقتها بسكين».. السجن ١٥ عامًا لعاطل «هتك عرض ربة منزل» بالإسكندرية

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«اقتحم شقتها بسكين».. السجن ١٥ عامًا لعاطل «هتك عرض ربة منزل» بالإسكندرية «اقتحم شقتها بسكين».. السجن ١٥ عامًا لعاطل «هتك عرض ربة منزل» بالإسكندرية

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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز ابراهيم رئيس المحكمة، الأربعاء، عاطل بالسجن 15 عامًا بتهمة هتك العرض لقيامه بالاعتداء على ربة منزل تحت تهديد السلاح.

صدر القرار بعضوية المستشارين هشام السعودي السطوحي وعبدالمعطي محمد هاشم وامير مجدي منير.

تعود وقائع القضية التي حملت رقم 2933 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد تلقيه بلاغا من ربة منزل بقيام شخص بهتك عرضها داخل سكنها بدائرة القسم .

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل أنه عقب تواجد المجني عليها «ربة منزل» داخل الشقة سكنها بدائرة القسم، فؤجئت بالمتهم «ش.م.ع» 41 سنة عاطل يقتحم شقتها وبحوزته سلاح أبيض سكين أشهره في وجهها، وقام بهتك عرضها بالقوة وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه، وفور انتهاء التحقيقات تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتقدم.

المصرى اليوم

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