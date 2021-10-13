نجيب ساويرس: مش هندفع فلوس لنجوم تاني في مهرجان الجونة

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نظّمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مؤتمرًا صحفيًا للدورة الخامسة للمهرجان، المقرر انطلاقها غدًا بالجونة، بحضور سميح ساويرس، راعي المهرجان ونجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة، الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية، بشرى رئيس عمليات المهرجان، انتشال التميمي مدير المهرجان، أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان، أمل المصري المدير التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي.

وأكد نجيب ساويرس، أن المهرجان بات يمتلك خبرة واسمًا عالميًا وسط مهرجانات العالم، وفي كان السينمائي لمست تأثير الجونة، ولهذا السبب قررنا عدم الدفع لأي نجم عالمي كان أو عربي في سبيل التواجد والمشاركة في مهرجان الجونة، وقررنا عدم تكرار ذلك مرة أخرى في كل الدورات المقبلة.

المؤتمر الصحفي لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي

المؤتمر الصحفي لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي

المؤتمر الصحفي لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي