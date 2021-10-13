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مدير «الجونة السينمائي»: الدورة الـ5 من المهرجان تضم مجموعة من أهم الأفلام العالمية

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مدير «الجونة السينمائي»: الدورة الـ5 من المهرجان تضم مجموعة من أهم الأفلام العالمية مدير «الجونة السينمائي»: الدورة الـ5 من المهرجان تضم مجموعة من أهم الأفلام العالمية

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نظمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للدورة الخامسة للمهرجان، المقرر انطلاقها غدًا بالجونة، بحضور سميح ساويرس راعي المهرجان ونجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة، الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية، بشرى رئيس عمليات المهرجان، انتشال التميمي مدير المهرجان، أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان، أمل المصري المدير التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي.

وأكد انتشال التميمي مدير المهرجان أن «الدورة الخامسة تضم مجموعة من أهم الأفلام العالمية، والعرض الأول في الوطن العربي، متنوعة، وسيتم عرض عدد مقتنى منها لأول مرة في القاهرة بعد انتهاء الدورة الجديدة».

وأضاف «التميمي» أنه «نحترم ونقدر كل المهرجانات خاصة القاهرة وهو صاحب جماهيرية كبيرة، ونحن لا نريد التأثير عليه وعلى أي مهرجانات في ، ولهذا السبب قررنا تأجيل مؤتمر المهرجان بعدما كان مقرر وقت إقامة الدورة 37 لمهرجان الإسكندرية».

وأكد سميح ساويرس: «مهرجان القاهرة أصبح كبيرًا، ونحن نقدره ونحترمه وبالتالي نترك له المساحة لعرض أفلامه الكبيرة والمهمة ونحن نعرض أفلامنا في الجونة».

المصرى اليوم

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