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«يا جبل ما يهزك ريح».. نجيب ساويرس يعلق على حريق قاعة افتتاح مهرجان الجونة

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«يا جبل ما يهزك ريح».. نجيب ساويرس يعلق على حريق قاعة افتتاح مهرجان الجونة «يا جبل ما يهزك ريح».. نجيب ساويرس يعلق على حريق قاعة افتتاح مهرجان الجونة

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نظمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للدورة الخامسة للمهرجان، المقرر انطلاقها غدًا بالجونة، بحضور سميح ساويرس راعي المهرجان ونجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة، والفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وبشرى رئيس عمليات المهرجان، وانتشال التميمي مدير المهرجان، وأمير رمسيس المدير الفني للمهرجان، وأمل المصري المدير التنفيذي للمهرجان، وعمرو منسي.

في البداية، أكد رجل الأعمال سميح ساويرس أن «الخسائر ضخمة بسبب الحريق الذي اشتعل صباح اليوم بجزء من ديكور مركز مؤتمرات الجونة، المقرر أن يشهد حفل الأفتتاح غدًا»، مشيرًا إلى أنه لم ير حريقًا مثله في حياته من قبل، لكن الحمد لله لم تكن هناك إصابات جسيمة من كل طاقم التنظيم والمشاركين في الإطفاء، مجرد حالات اختناق نتيجة دخان الحريق وجميعهم بصحة جيدة في المستشفى، مؤكدًا أن الحريق لم يسفر عن أية وفيات.

وأضاف: «هناك خلية نحل تعمل حاليًا لتفادي وإصلاح كافة التلفيات، وخلال 24 ساعة ستكون كل الأمور عادت إلى طبيعتها».

من جانبه، قال نجيب ساويرس إنه «الحمد لله كل اللي بيعمله ربنا خير، ويا جبل ما يهزك ريح، سوف نعمل على تجاوز هذا الأمر، وسيتم استكمال فعاليات المهرجان كاملة دون أي تأثر«.

المؤتمر الصحفي لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي
المؤتمر الصحفي لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي
المؤتمر الصحفي لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي
المؤتمر الصحفي لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي
المؤتمر الصحفي لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي

المصرى اليوم

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