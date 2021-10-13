مدير مهرجان الجونة يعتذر للفنانة يسرا: «أنا أسف وأبوس راسك»

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نظّمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مؤتمرًا صحفيًا للدورة الخامسة للمهرجان، المقرر انطلاقها غدًا بالجونة، بحضور سميح ساويرس، راعي المهرجان ونجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة، الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وبشرى، رئيس عمليات المهرجان، انتشال التميمي، مدير المهرجان، أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان، أمل المصري المدير التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي.

وأكد «نجيب» عدم وجود أية مشاكل بين أعضاء المهرجان، وان مهرجان الجونة موعود دائمًا بانتشار مثل هذه الشائعات، لكنها لا أساس لها من الصحة، وبخصوص خلاف الفنانة يسرا مع انتشال التميمي فأنا شهادتي فيه أن انتشال لا يقصد أي شيء ويقدر يسرا جدًا، وان تصريحه بأحد الحوارات غير مقصود منه شيء، ويسرا بالنسبة لنا قامة وقيمة كبيرة نقدرها ونحترمها جدًا.

من جانبه قام انتشال التميمي بتقديم اعتذار رسمي ليسرا أمام كل الحضور، وقام بتقبيلها أمام الجميع معلنًا زوال الخلاف وسوء الفهم بينهما.

يعود الخلاف بين يسرا وانتشال التميمي بعدما صرح في حوار له بأن عدم تكريم يسرا يأتي لكونها عضو باللجنة الاستشارية للمهرجان وهو ما ردت عليه يسرا وكتبت: «بخصوص حوارك المنشور في موقع صدى البلد يوم الأحد 3 أكتوبر، وضمن سياق تكريمات مهرجان الجونة بالعام الحالي، وتحديداً في إشارتك به لعدم قدرة مهرجان الجونة على الاحتفاء بي، وهو بنفس محتوى الملف الإعلامي الذي أصدره مهرجان الجونة.. أرغب في توضيح بعض النقاط:من الطبيعي أن تشير المهرجانات إلى خطتها في تكريم الفنانين الذين تود أن تكرمهم، وتوضيح حيثيات اختياراتها للشخصيات المكرمة، لكن ما أجده غريباً، ولم يحدث من قبل في أي مهرجان دولي أو محلي، هو الإشارة إلى الأشخاص الذين لن يتمكن المهرجان من تكريمهم.

وأضافت: «الإشارة لي بهذا السياق تحديداً لا يمكن أن تُفهم بشكل جيد أو إيجابي كفنانة يسعى المهرجان للاحتفاء بها كما تدعي، ولكن كتبرير لسؤال لم يُطرح من الأساس، لا من الصحافي خلال الحوار، ولا بيني وبين إدارة المهرجان، ولا حتى من أي أطراف أخرى، علماً بأنه تم تكريمي ومنحي جوائز، سواء بشكل مباشر لشخصي أو عن أعمالي، من خلال أكثر من 80 جهة محلية ودولية، ولا أحتاج لأي مبررات سواء لتكريمي أو عدمه».

وأوضحت: «ما هو أسوأ، هو تبريرك يا أستاذ انتشال لعدم الاحتفاء بي، لعضويتي باللجنة الاستشارية للمهرجان، والتي أتشرف باختياري فيها بجوار عدد من السينمائيين الممتازين من أنحاء العالم. هذا التبرير يضع علامات استفهام كثيرة، حول معيار المهرجان في اختيار الأعمال الخاصة بالسينمائيين أعضاء اللجنة، حيث سبق أن اختار المهرجان فيلماً للزميلة باللجنة والصديقة العزيزة هند صبري التي أعتز بها جداً، كما فازت بجائزة التمثيل، وهي كلها اختيارات رائعة وصائبة، لكن أذكرك بجملتك في عدم اختيار أي أحد من اللجنة الاستشارية العليا، وبنفس هذا المنطق لن يعرض المهرجان أي أعمال لهؤلاء السينمائيين رغم أهميتها!

وتابعت: «لذلك أرفض الزج باسمي في سياق خاطئ وغير ضروري بالمرة، وهو ما أدى لهذا التناقض المرفوض وغير المقبول».وأكدت: «رسالتي هذه لتوضيح موقفي من هذا الحوار المنسوب لك، وأنا واثقة من قدرة المسؤولين عن المهرجان في إدراك حجم الخطأ فيه.

يسرا

المؤتمر الصحفي لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي

المؤتمر الصحفي لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي