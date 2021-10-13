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أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أنه لا يمكن القبول بوجود حزب الله جديد على الحدود السعودية مع اليمن.

وقال وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية أمريكا وإسرائيل إنه يجب إنهاء الحرب في اليمن وحل الأزمة بالطرق السياسية.

بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده لديها العديد من الخيارات الأخرى للتعامل مع إيران حال رفضت الحل الدبلوماسي لأزمة الملف النووي.

وقال بلينكن إن الرئيس جو بايدن يرى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن شركات إماراتية وإسرائيلية تتعاون في مشاريع جديدة.