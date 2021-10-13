بلينكن: الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى المحادثات النووية

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء إن "الوقت ينفد" أمام إيران للعودة للامتثال إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015، وإن واشنطن ستبحث كل الخيارات الممكنة للتعامل مع التحدي الذي تشكله طهران.

كان بلينكن يتحدث للصحفيين عقب اجتماع مع وزيري الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في واشنطن.

وقال بلينكن "نقترب من نقطة، عندها لن تؤدي العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في حد ذاتها إلى استعادة فوائد الاتفاق، وهذا لأن إيران تستغل هذا الوقت لتحقيق تقدم في برنامجها النووي بطرق عديدة".