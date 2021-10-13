أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991 -
«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966 -
«زي النهارده» مقتل المخرج السينمائى نيازي مصطفى 20 أكتوبر 1986 -
أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين -
حسين السيد: مليون دولار سبب تعثر التجديد لـ«بن شرقي».. وفرجاني لن يعود للزمالك -
الداخلية تصدر بيان بشأن سارق تليفون المراسل الصحفي أثناء البث المباشر -
بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب -
الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين -
الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية -
إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بلينكن: الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى المحادثات النووية

Print
بلينكن: الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى المحادثات النووية بلينكن: الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى المحادثات النووية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء إن "الوقت ينفد" أمام إيران للعودة للامتثال إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015، وإن واشنطن ستبحث كل الخيارات الممكنة للتعامل مع التحدي الذي تشكله طهران.

كان بلينكن يتحدث للصحفيين عقب اجتماع مع وزيري الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في واشنطن.

وقال بلينكن "نقترب من نقطة، عندها لن تؤدي العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في حد ذاتها إلى استعادة فوائد الاتفاق، وهذا لأن إيران تستغل هذا الوقت لتحقيق تقدم في برنامجها النووي بطرق عديدة".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991

«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991

«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966

«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966

«زي النهارده» مقتل المخرج السينمائى نيازي مصطفى 20 أكتوبر 1986

«زي النهارده» مقتل المخرج السينمائى نيازي مصطفى 20 أكتوبر 1986

أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين

أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين