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لابيد: إسرائيل تحتفظ بالحق في التحرك ضد سعي إيران لامتلاك قنبلة نووية

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لابيد: إسرائيل تحتفظ بالحق في التحرك ضد سعي إيران لامتلاك قنبلة نووية لابيد: إسرائيل تحتفظ بالحق في التحرك ضد سعي إيران لامتلاك قنبلة نووية

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن إسرائيل تحتفظ بالحق في التحرك ضد سعي إيران لامتلاك قنبلة نووية، وإن «كل تأخير في المفاوضات يجعل إيران أقرب لامتلاك قنبلة نووية».

وفي تصريح خلال اجتماع ثلاثي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، والإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، قال لابيد: «إيران على عتبة أن تصبح دولة نووية. كل يوم يمر وكل تأخير في المفاوضات يجعل إيران أقرب إلى إمتلاك قنبلة نووية».

وأضاف: «نحن نكتب فصلًا جديدًا في تاريخنا بالتحالف بين المعتدلين. التركيز على الحياة والأمل والتفاؤل والتطلع إلى الأمام.. أشكركم على هذا التحالف وعلى الصداقة التي تجمعنا. إنه مصدر أمل للعالم كله».

المصرى اليوم

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