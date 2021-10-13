قيمتها 3.5 مليون حنيه.. حبس عاطلين حاولا ترويج 456 طربة حشيش بالإسكندرية

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أمر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة لمحاولتهما ترويج 456 طربة حشيش.

وتلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام عاطلان، مقيمان بمحافظتي الإسكندرية والمنوفية، تخصّصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبحسب بيان، تمت إقامة كمين عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمه وإلقي القبض عليهما أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 456 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وأيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3٫500٫000 مليون جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبإحالته إلى النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.