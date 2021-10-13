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شركة المياه": تسربات الصرف بـ"قيم الطائف" بسبب طفوحات من العقارات الخاصة

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شركة المياه": تسربات الصرف بـ"قيم الطائف" بسبب طفوحات من العقارات الخاصة شركة المياه": تسربات الصرف بـ"قيم الطائف" بسبب طفوحات من العقارات الخاصة
قالت إن المشروع حالياً يخدم 3000 عقار

شركة المياه

قالت شركة المياه الوطنية رداً على تساؤلات "سبق" إن، تسربات مياه الصرف الصحي في أحياء القيم والحلقة الغربية والأحياء المجاورة باشرتها الفرق الميدانية وتبين وجود أعمال لتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي لخدمة ما يقارب 3000 عقار تم إنجاز ما يقارب 500 توصيلة منزلية منها حتى تاريخه، فيما سيتم استكمال الأعمال وفق الجدول الزمني المعتمد.

وبخصوص الشكاوى حول تجمع المياه في منطقة الأعمال وانبعاث روائح كريهة، أوضحت أن تلك المياه تعود إلى طفوحات البيارات الخاصة بعقارات العملاء غير الملتزمين بعملية النزح، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية في تلك المناطق علماً أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية لإيقاف مثل هذه التسربات لتسهيل استكمال أعمال المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأوضحت الشركة أنه سيتم الاستفادة الجزئية من شبكات الصرف الصحي المكتملة وتشغيلها تدريجياً في بعض الأحياء السكنية سعياً لتحقيق مستهدفات المشروع الى حين اكتماله بنسبة 100٪ في الوقت المحدد لذلك بمشيئة الله.

واختتمت شركة المياه الوطنية قائلة بأنها ترحب بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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