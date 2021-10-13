بأوامر كارتيرون .. تدريبات استشفائية للاعبين بفندق الإقامة عقب المران

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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الزمالك، ان يخوض لاعبي الفريق تدريبات استشفائية في فندق الإقامة بكينيا بعد الإنتهاء من تدريب اليوم الأريعاء.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية بفندق الإقامة عقب خوض تدريب اليوم على ملعب نادي «absa» بكينيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد قام بتغيير ملعب التدريب بسبب انشغال الملعب الفرعي باستاد كاساراني باستضافة مباراة ودية اليوم.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.