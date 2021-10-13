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التعادل الإيجابي يحسم مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي

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التعادل الإيجابي يحسم مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي التعادل الإيجابي يحسم مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي

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انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مع البنك الأهلي، بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الاربعاء، على ملعب اتحاد الشرطة الرياضي، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز أحمد الشيخ، صانع ألعاب المحلة الهدف الأول لزعيم الفلاحين في الشوط الأول من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء.

بينما أحرز أسامة فيصل، هدف التعادل للبنك الأهلي في الشوط الثاني، بعدما تلقى كرة عرضية من عاصم صلاح من الناحية اليسرى، ليحولها برأسه في الشباك.

يذكر أن المحلة سيخوض اول مبارياته في بطولة الدوي أمام المصري البورسعيدي، بينما سيلعب البنك الأهلي أمام طلائع الجيش.

المصرى اليوم

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