كرمت أبطالها.. جامعة بنها تحتفل بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الأربعاء، إحتفالية كبرى بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور كوكبة من أبطال الحرب، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأمين عام الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات، ومدير عام رعاية الشباب بالجامعة وطلاب الجامعة.

وخلال الحفل قام رئيس الجامعة بتكريم الحضور من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وهم اللواء مهندس حسين مسعود، أحد أبطال القوات الجوية، واللواء أركان حرب محمد ربيع، الملقب بمهندس الصواريخ، واللواء علمي كامل، بطل معركة ابو عطوة، والبطل المقاتل على عبدالغني والذي كان ضمن فريق تدمير المدمرة إيلات، والبطل المقاتل سمير نوح بطل حرب الاستنزاف والبطل المقاتل عبدالجواد سويلم الملقب بالشهيد الحي، والبطل المقاتل مصطفي الحموي بطل الدفاع الجوي، والذي اسقط اربع طائرات للعدو، والبطل المقاتل زغلول وهبه بطل الدفاع الجوي والذي اسقط طائرات العدو، والعقيد سامي قشطه مدير ادارة التربية العسكرية بجامعة بنها.

وعلى هامش الاحتفالية قام العقيد حاتم صابر خبير مقاومة الارهاب الدولي وحرب المعلومات بالقاء محاضرة عن الأمن القومي المصري، وعلاقتة بنظريات التهديد الغربية وأجيال الحروب.

من جانبه وجّه الدكتور جمال سوسة، التحية نيابة عن أسرة جامعة بنها لأبطال حرب أكتوبر وشهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن والتصدي للإرهاب الغاشم، مشيرًا إلى أن نصر أكتوبر يعد من أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تقوم فية القوات المسلحة في حربها ضد الارهاب تقوم أيضا بمساهمة فعالة للتطوير والتنمية في كافة ربوع مصر من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبري تضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية وتفتح مجالات وفرص عمل جديدة للشباب.

وأكد «سوسة»، أن القوات المسلحة ستظل مدرسة الوطنية ومصنع الرجال في كل العصور ومبعث اعتزاز وفخر لنا جميعا وستظل ذكريات وبطولات النصر تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل لتؤكد وتظهر مدى عبقرية وشجاعة المقاتل المصري الذي لقن العدو درسا لن ينساة في فنون القتال والتخطيط والخداع الأستراتيجي.

جامعة بنها تحتفل بالذكرى48 لانتصارات أكتوبر المجيدة

جامعة بنها تحتفل بالذكرى48 لانتصارات أكتوبر المجيدة

جامعة بنها تحتفل بالذكرى48 لانتصارات أكتوبر المجيدة