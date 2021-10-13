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محافظ بورسعيد يشهد أعمال لجنة «الأيزو» بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية

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محافظ بورسعيد يشهد أعمال لجنة «الأيزو» بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية محافظ بورسعيد يشهد أعمال لجنة «الأيزو» بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، أعمال اللجنة الخاصة بشهادة الإيزو والجودة، والتى قامت بتعريف العاملين بالمبنى الإداري للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بالقواعد العامة للحصول على شهادة الأيزو الجودة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير مستوى الأداء داخل المؤسسات الحكومية، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأكد «المحافظ» أن بورسعيد أصبحت في مصاف المدن فيما يتعلق بالنظم الإدراية الحديثة التي تساهم في سرعة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها بتحقيق أقصى استفادة من الخبرات والمهارات والقواعد من خلال اللجنة.

المصرى اليوم

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