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محافظ بورسعيد : تواصل أعمال رصف الشوارع الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحي

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محافظ بورسعيد : تواصل أعمال رصف الشوارع الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحي محافظ بورسعيد : تواصل أعمال رصف الشوارع الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحي

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، عن استمرار أعمال الرصف بالطبقة الاسفلتية بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، ويتم حاليًا رصف الشوارع الداخلية بالمنطقة بالتوازي، وجارٍ وضع أعمال تصنيع طبقة الأساس والاختبارات اللازمة لوصلات الصرف الصحي بالشوارع.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أنه يجري حاليا الاستعداد لرصف الشارع الفاصل بين ورش الحرفيين ومساكن فاطمة الزهراء، لافتًا إلى أن حي الضواحي يشهد حاليا طفرة كبيرة في مجال رصف الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية بعدد من مناطق الحي، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي يجرى العمل بها حاليًا داخل نطاق حي الضواحي، وجارٍ العمل حاليًا في رصف الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة فاطمه الزهراء، ضمن خطة التطوير الشاملة للمنطقة، كما تم استكمال رصف العديد من الطرق الرئيسية والفرعية، بما يحقق السيولة المرورية والشكل الحضاري بالحى تقام أعمال التطوير ورفع الكفاءة تحت إشراف مؤسسة مشكاة نور.

المصرى اليوم

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