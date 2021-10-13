محافظ السويس يتابع المشروعات الحيوية والمرافق العامة بنطاق الاحياء الخمس

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أجرى اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، جولة تفقدية للمشروعات التنموية والمرافق العامة والرصف والتطوير بنطاق إحياء السويس، بدأها بتفقد أعمال تطويرالترعة بمنطقة الهاويس وانشاء ممشي وكورنيش ترعة السويس بطول 850 مترًا على جانبي الترعة للحفاظ على نظافة الترعة والمنسوب المثالي لها، وتحويلها إلى منطقة حيوية حضارية.

وبحسب بيان، الأربعاء، تابع محافظ السويس جولته لحي فيصل مؤكدا على الشركة المنفذة بسرعة إنهاء كافة الأعمال بشارع الجامعة واستكمال اعمال المرافق العامة والبدء في اعمال رفع التعديات والاشغالات بشارع ابو بكر الصديق بمدينة السلام 1استعدادًا لأعمال الرصف.

وتفقد صقر مدينة السلام 2 بحي عتاقة لمتابعة الاعمال التي تتم لانشاء ميدان الجمهورية الجديدة بمنتصف شارع جمال عبدالناصر ومتابعة توصيل الكابلات الكهربائية واعمال الرصف التي تتم بالاضافة إلى أعمال رفع كفاءة خطوط الصرف الصحي والمياه والإنارة العامة ومحاور مرورية جديدة بالمنطقة.

وأشار المحافظ إلى ان المحافظة قدمت كل الجهود بعد موافقة السيدرئيس الوزراء على التطوير لمدن السلام التعاونية، مناشدا الاهالي بالمشاركة الفعالة لاستكمال التطوير الذي بدأته المحافظ من مواردها الذاتية في رصف وتطويرعدد من الشوارع والمناطق.

وقام صقر بجولة لمدينة العبور بحي الأربعين لمتابعة أعمال التطوير والرصف بشوارع بحي الأربعين بدأها بشارع العبور الرئيسي وشارع 168 والشوارع الجانبية والفرعية، مؤكدًا أن الشركة القابضة بسرعة الانتهاء من تدعيم الصرف الصحي وغرف التفتيش المنتشرة بالشارع قبل الرصف، مكلفا حي بتكثيف اعمال رفع كفاءة للمرافق العامة والإنارة والمداخل والصرف الصحي من اجل حياة تحسين حياة معيشية لسكان المدينة.

وأشار إلى أن «شعب السويس البطل من حقة ان يتمتع بالخدمات والمرافق العامة بعد معاناة سنوات طويلة في الحروب، مؤكدا أننا لا ولن نتأخر في تقديم الدعم من اجل شعب السويس».

كما تفقد المحافظ أعمال تطويرورفع كفاءة محطة صرف صحي الزراير بمدينة العيور بحي الأربعين، مؤكدًا أننا «اقتحمنا مشكلة الصرف الصحي وتم افتتاح 4 محطات صرف صحي وقريبا محطتين لدعم المنظومة ونبدأ في المرحلة القادمة تباعا في صيانة باقي المحطات ورفع كفاءتها لنقضي على مشكلةالصرف التي عانت منها السويس سنوات طويلة».

وذكر صقر أهمية الحفاظ على الشكل الجمالي لهذه الشوارع والمناطق بعد انتهاء الرصف والتطوير.

جولة محافظ السويس لمتابعة المشروعات الحيوية والمرافق العامة بنطاق الاحياء الخمس