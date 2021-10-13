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مقتل نحو 400 مسلح حوثي في ضربات جنوب مأرب

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مقتل نحو 400 مسلح حوثي في ضربات جنوب مأرب مقتل نحو 400 مسلح حوثي في ضربات جنوب مأرب

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أعلن التحالف الذي تقوده ، اليوم، أن نحو نحو 400 متمرد حوثي في اليمن قتلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في العبدية جنوب مدينة مأرب ذات الأهمية الاستراتيجية التي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها منذ أشهر.

و نقلت قناة «الاخبارية» الحكومية عن التحالف العربي قوله: «نفذنا 19 عملية استهداف لعتاد وعناصر الميليشيا بالعبدية خلال 24 ساعة الماضية وتدمير 12 آلية عسكرية تتبع للميليشيا والخسائر البشرية تجاوزت 108 عناصر إرهابية». يأتي هذا بعدما أعلن التحالف الاثنين والثلاثاء الماضيين مقتل نحو 300 مسلح من متمردي الحوثي المدعومين من إيران في ضربات جوية مع احتدام المعارك في محيط مدينة مأرب، آخر معاقل في شمال اليمن المجاور للسعودية.

كان الحوثيون قد صعّدوا في فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى من الجانبين. ومن شأن سيطرتهم على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن يسهّل توسّعهم إلى محافظات أخرى، ويعزّز موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام مقبلة.

في المقابل، كان المتحدث الرسمي باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، أعلن الثلاثاء أن قوات المتمردين «أصبحت اليوم على مشارف مدينة مأرب من عدة جهات، بعد أن دحرت الخونة والمرتزقة ... من مديريات عدة بمأرب وتمكنت من تحريرها بشكل كامل».

وقالت مصادر لوكالة «فرانس برس»، شرط عدم الكشف عن هويتها، إن القوات الموالية للحكومة اليمنية انسحبت من مواقعها في مديرية الجوبة بعد اشتباكات عنيفة مع المتمردين. وأكد سكان في المنطقة أن الحوثيين دخلوا المنطقة، موضحين أنّهم يتقدمون «بسرعة». تقع مديرية الجوبة في وسط محافظة مأرب ومن شأن سقوطها أن يمهد الطريق لتقدم المتمردين إلى عاصمة المحافظة

المصرى اليوم

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