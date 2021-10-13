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تدريبات قوية لحراس الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

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تدريبات قوية لحراس الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني تدريبات قوية لحراس الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

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شهد مران الفريق الأول للنادي الأهلي اليوم الأربعاء، تدريبات قوية لحراس المرمى تحت قيادة ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 16 الجاري.

وحرص يانكون على تخصيص فقرات متنوعة لثلاثي حراسة المرمى، على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، بعد أن عاد الفريق لاستئناف تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويغيب محمد الشناوي حارس الفريق عن المباراة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الوطني في مباراة ليبيا بتصفيات 2022.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة غدًا الخميس، إلى النيجر، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني، في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

ويختتم الأهلي تدريباته في القاهرة غدًا بأداء مرانه في ملعب التتش، قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

المصرى اليوم

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