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محافظ القليوبية يتابع تطوير محيط قصر محمد علي وإزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري

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محافظ القليوبية يتابع تطوير محيط قصر محمد علي وإزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري محافظ القليوبية يتابع تطوير محيط قصر محمد علي وإزالة المباني المتعارضة مع توسعة الدائري

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تابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأربعاء، المشروعات الجاري تنفيذها بحي غرب شبرا الخيمة، من بينها أعمال تطوير محيط قصر محمد علي.

ووجّه المحافظ باستكمال أعمال دهان المباني المحيطة بقصر محمد على، كما وجه بعمل صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور، ومتابعة زراعة محيط القصر باشجار الاكاسيا، كما تابع تركيب العلامات الإرشادية الجديدة، ووضع الإنترلوك على الأرصفة ودهان البلدورات.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير محور أحمد عرابي، وذلك للوقوف على نسبه التنفيذ مشددا بسرعة الانتهاء من تطوير خطوط المياه للبدء في وضع طبقة الأسفلت، مؤكدًا على أهمية تطوير محور أحمد عرابي، باعتباره من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة، ويربط المدينة من ترعة الإسماعيلية إتجاه القاهرة حتى الطريق الدائري وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالي 3 كم تقريبًا.

ووجّه المحافظ إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والإشتراطات الفنية للرصف، مشددًا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال الرصف في موعدها.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ وخالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

المصرى اليوم

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