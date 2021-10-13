بعد شجار مع زوجته .. الحكم على لاعب بايرن ميونخ بالسجن

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أصدرت أحد المحاكم الإسبانية قرارًا بسجن لوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونيخ، لمدة 6 أشهر وذلك بسبب واقعة تعود إلى عام 2017.

وقالت وثيقة أصدرتها المحكمة اليوم الأربعاء إن استئناف هرنانديز (25 عاما) أمام محكمة جنائية في مدريد ضد حكم سابق بالحبس مع إيقاف التنفيذ بتهمة تحدي حكم المحكمة قد رُفض.

وأضافت الوثيقة أن رفض الاستئناف جاء لأنه صدر بحق هرنانديز حكمين جنائين سابقين وكلاهما يتعلق بالواقعة التي حدثت في فبراير شباط 2017.

وصدر أمر بمثوله أمام المحكمة في مدريد في 19 أكتوبر تشرين الأول، وأمامه عشرة أيام لدخول السجن طواعيه، وطعن هرنانديز ضد الحكم الأخير.

وحكم على الدولي الفرنسي بقضاء 31 يوما في خدمة المجتمع بتهمة الاعتداء على صديقته آنذاك وزوجته حاليا في فبراير شباط 2017، عندما كان لاعبا في صفوف أتليتيكو مدريد.

وأصدرت المحكمة قرارا يمنعه من الوجود على بُعد مسافة 500 متر من صديقته.

وألقي القبض على هرنانديز في يونيو حزيران 2017 عقب مخالفته قرار المحكمة بعد وصوله لمدريد مع زوجته بعد زواجهما وقضاء شهر العسل.