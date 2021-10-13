أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991 -
«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966 -
«زي النهارده» مقتل المخرج السينمائى نيازي مصطفى 20 أكتوبر 1986 -
أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين -
حسين السيد: مليون دولار سبب تعثر التجديد لـ«بن شرقي».. وفرجاني لن يعود للزمالك -
الداخلية تصدر بيان بشأن سارق تليفون المراسل الصحفي أثناء البث المباشر -
بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب -
الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين -
الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية -
إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد شجار مع زوجته .. الحكم على لاعب بايرن ميونخ بالسجن

Print
بعد شجار مع زوجته .. الحكم على لاعب بايرن ميونخ بالسجن بعد شجار مع زوجته .. الحكم على لاعب بايرن ميونخ بالسجن

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أصدرت أحد المحاكم الإسبانية قرارًا بسجن لوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونيخ، لمدة 6 أشهر وذلك بسبب واقعة تعود إلى عام 2017.

وقالت وثيقة أصدرتها المحكمة اليوم الأربعاء إن استئناف هرنانديز (25 عاما) أمام محكمة جنائية في مدريد ضد حكم سابق بالحبس مع إيقاف التنفيذ بتهمة تحدي حكم المحكمة قد رُفض.

وأضافت الوثيقة أن رفض الاستئناف جاء لأنه صدر بحق هرنانديز حكمين جنائين سابقين وكلاهما يتعلق بالواقعة التي حدثت في فبراير شباط 2017.

وصدر أمر بمثوله أمام المحكمة في مدريد في 19 أكتوبر تشرين الأول، وأمامه عشرة أيام لدخول السجن طواعيه، وطعن هرنانديز ضد الحكم الأخير.

وحكم على الدولي الفرنسي بقضاء 31 يوما في خدمة المجتمع بتهمة الاعتداء على صديقته آنذاك وزوجته حاليا في فبراير شباط 2017، عندما كان لاعبا في صفوف أتليتيكو مدريد.

وأصدرت المحكمة قرارا يمنعه من الوجود على بُعد مسافة 500 متر من صديقته.

وألقي القبض على هرنانديز في يونيو حزيران 2017 عقب مخالفته قرار المحكمة بعد وصوله لمدريد مع زوجته بعد زواجهما وقضاء شهر العسل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991

«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991

«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966

«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966

«زي النهارده» مقتل المخرج السينمائى نيازي مصطفى 20 أكتوبر 1986

«زي النهارده» مقتل المخرج السينمائى نيازي مصطفى 20 أكتوبر 1986

أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين

أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين