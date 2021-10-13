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وزير الرياضة يتسلم شهادة غينيس عن أكبر مجسم سيارة فورمولا 1

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وزير الرياضة يتسلم شهادة غينيس عن أكبر مجسم سيارة فورمولا 1 وزير الرياضة يتسلم شهادة غينيس عن أكبر مجسم سيارة فورمولا 1

وزير الرياضة يتسلم شهادة غينيس عن أكبر مجسم سيارة فورمولا 1

تسلم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شهادة جينيس من الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بعد تحقيق مجسم سيارة فورمولا 1 المبني من قطع الليغو الرقم القياسي كأكبر مجسم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو.

وانطلقت عملية تجميع مجسم سيارة الفورمولا 1 من قطع الليغو في 15 سبتمبر الماضي في مجمع "رد سي مول" بمدينة جدة، استخدمت فيه حوالى 500 ألف قطعة من قطع الليغو في عملية بناء المجسّم، وتم تنفيذها بواسطة خبراء معتمدين من ليغو؛ حيث أتيحت الفرصة لمئات الآلاف من المواطنين والمقيمين في المشاركة في تحطيم الرقم القياسي العالمي.

وقد سجّل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رسميًّا رقمًا قياسيًّا عالميًّا حين وضع الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد للسيارات والدراجات النارية القطعة الأخيرة لأكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 المبنية من قطع الليغو في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية الـ91 لتأكيد أهمية هذا الإنجاز لسكان المملكة.

والجدير ذكره أن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الجهة المسؤولة عن تنظيم وترويج جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لموسم 2021، أعلن في شهر سبتمبر الماضي عن بناء أكبر مجسّم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو في سبيل جمع التبرُّعات لمنصة إحسان الخيرية، وذلك في إطار دعم الأعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية في شتى المجالات الاجتماعية والتعليمية والتمريضية والبيئية والاقتصادية والتقنية، وترحيبًا بالفورمولا 1 في جدة بين 3 و5 ديسمبر المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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