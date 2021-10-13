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«التمويل الدولية»: المرأة المصرية لا تتمتع بنفس فرص الرجل في العمل

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«التمويل الدولية»: المرأة المصرية لا تتمتع بنفس فرص الرجل في العمل «التمويل الدولية»: المرأة المصرية لا تتمتع بنفس فرص الرجل في العمل

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أكد وليد اللبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في وليبيا واليمن، إن المرأة في مصر مازالت لا تتمتع بنفس الفرص الاقتصادية التي يتمتعب بها الرجل، ويؤدى تمكين المرأة وزيادة مشاركتها اقتصاديًا إلى استغلال قدراتها والمواهب المتاحة لتطوير الأعمال، ودفع عجلة النمو في مصر، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد المصري، كما يعزز التعافي من جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال توقيع المجلس القومى للمرأة ووزارة التعاون الدولى اتفاقا بشأن الدعم الفني لتطوير أداء مصر في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين عدد من المبادرات الهادفة لتمكين المرأة، من أهمها محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقت خطته التنفيذية مؤخرًا، ويهدف لدعم تمكين المرأة، وسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة وذلك من خلال إجراءات تنفيذية محددة على مدار ثلاث سنوات، وفي عام 2020 صدر عدد من المبادرات منها مبادرة كمامة التي أطلقت العام الماضي بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة النداء، بهدف إشراك النساء من صعيد مصر في عملية إنتاج أقنعة الوجه الطبية، ضمن جهود مكافحة ، والبرنامج الاستشاري لتحسين فرص العمل للسيدات مع مؤسسة التمويل الدوليّة.

المصرى اليوم

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