رئيس أكاديمية البحث يهنئ صلاح عبية كأول عربي وأفريقي زميلا بأعرق وأكبر مجمع فيزياء بأمريكا

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هنأ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور صلاح عبية لانتخابه في مجلس إدارة مجمع الفيزياء الأمريكي ((APS كزميلاً للمجمع، بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد انتخابه كزميل (APS) تتويجاً لقيادته البحثية ومساهماته الأساسية في الفوتونيات الحاسوبية.

وبحسب بيان، الأربعاء، تلقى الدكتور صلاح عبية خطابًا من رئيس (APS) يهنئه على أنه انتخب زميلًا لـ APS لقيادته البحثية المميزة ومساهماته الأساسية في علم الفيزياء وخاصة الفوتونيات الحاسوبية وفقًا للوائح هذه الجمعية المرموقة، منها أن لا يتجاوز إجمالي عدد الزملاء المنتخبين 0.5٪ (نصف في المائة) من أعضائها منذ إنشائها في عام 1899، قد أصبح الدكتور صلاح عبية أول زميل عربي وإفريقي منتخب لـ APS ومنتسب لمؤسسة عربية وإفريقية مثل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وبصفته زميل APS، ينضم الدكتور صلاح عبية إلى مجموعة متميزة من العلماء الذين خدموا مجتمع الفيزياء والفوتونيات بامتياز.

ويعد APSهو أكبر مجمع علمي للأفراد والشركات التي لديها اهتمام بالفيزياء حول العالم، تأسس قبل قرن وربع كمجمع الفيزياء الأول في أمريكا وتطورت لتصبح مؤسسة عالمية تخدم دائرة عالمية. ويتم اختيار الأعضاء الذين حققوا التميز والكفاءة من خلال منح الزمالة ممن لديه سجل استثنائي مميز من أبحاث رائدة ومبدعة في مجال تخصصهم. وبذلك يعتبر عبية أول أستاذ يعمل بالجامعات العربية والأفريقية يحصل على هذه الزمالة في تخصص الفوتونيات.

وأعرب عبية عن امتنانه وشكره العميق لشركاء النجاح الحقيقيين وهم فريقه البحثي بمركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل، وأيضا بطلاب الدراسات العليا بالماجيستير والدكتوراة الذين أشرف عليهم بمصر وبريطانيا والبالغ عددهم ما يقرب من 150 طالب بعضهم يشغل الآن مناصب مرموقة بالجامعات والشركات المتخصصة بمختلف دول العالم.

وأضاف عبية أن هذه المكانة المرموقة تعكس وضع البحث العلمي على قائمة أولويات الدولة المصرية العصر الحالي الذي يشهد طفرة علميّة.