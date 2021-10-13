أخبار عاجلة

الداخلية تصدر بيان بشأن سارق تليفون المراسل الصحفي أثناء البث المباشر -
بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب -
الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين -
الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية -
إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل) -
أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز -
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس أكاديمية البحث يهنئ صلاح عبية كأول عربي وأفريقي زميلا بأعرق وأكبر مجمع فيزياء بأمريكا

Print
رئيس أكاديمية البحث يهنئ صلاح عبية كأول عربي وأفريقي زميلا بأعرق وأكبر مجمع فيزياء بأمريكا رئيس أكاديمية البحث يهنئ صلاح عبية كأول عربي وأفريقي زميلا بأعرق وأكبر مجمع فيزياء بأمريكا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور صلاح عبية لانتخابه في مجلس إدارة مجمع الفيزياء الأمريكي ((APS كزميلاً للمجمع، بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد انتخابه كزميل (APS) تتويجاً لقيادته البحثية ومساهماته الأساسية في الفوتونيات الحاسوبية.

وبحسب بيان، الأربعاء، تلقى الدكتور صلاح عبية خطابًا من رئيس (APS) يهنئه على أنه انتخب زميلًا لـ APS لقيادته البحثية المميزة ومساهماته الأساسية في علم الفيزياء وخاصة الفوتونيات الحاسوبية وفقًا للوائح هذه الجمعية المرموقة، منها أن لا يتجاوز إجمالي عدد الزملاء المنتخبين 0.5٪ (نصف في المائة) من أعضائها منذ إنشائها في عام 1899، قد أصبح الدكتور صلاح عبية أول زميل عربي وإفريقي منتخب لـ APS ومنتسب لمؤسسة عربية وإفريقية مثل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وبصفته زميل APS، ينضم الدكتور صلاح عبية إلى مجموعة متميزة من العلماء الذين خدموا مجتمع الفيزياء والفوتونيات بامتياز.

ويعد APSهو أكبر مجمع علمي للأفراد والشركات التي لديها اهتمام بالفيزياء حول العالم، تأسس قبل قرن وربع كمجمع الفيزياء الأول في أمريكا وتطورت لتصبح مؤسسة عالمية تخدم دائرة عالمية. ويتم اختيار الأعضاء الذين حققوا التميز والكفاءة من خلال منح الزمالة ممن لديه سجل استثنائي مميز من أبحاث رائدة ومبدعة في مجال تخصصهم. وبذلك يعتبر عبية أول أستاذ يعمل بالجامعات العربية والأفريقية يحصل على هذه الزمالة في تخصص الفوتونيات.

وأعرب عبية عن امتنانه وشكره العميق لشركاء النجاح الحقيقيين وهم فريقه البحثي بمركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل، وأيضا بطلاب الدراسات العليا بالماجيستير والدكتوراة الذين أشرف عليهم بمصر وبريطانيا والبالغ عددهم ما يقرب من 150 طالب بعضهم يشغل الآن مناصب مرموقة بالجامعات والشركات المتخصصة بمختلف دول العالم.

وأضاف عبية أن هذه المكانة المرموقة تعكس وضع البحث العلمي على قائمة أولويات الدولة المصرية العصر الحالي الذي يشهد طفرة علميّة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991

«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991

«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966

«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966

«زي النهارده» مقتل المخرج السينمائى نيازي مصطفى 20 أكتوبر 1986

«زي النهارده» مقتل المخرج السينمائى نيازي مصطفى 20 أكتوبر 1986

أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين

أحمد صالح: محمد صلاح في مكانة أخرى .. ورفع سقف طموحات المصريين